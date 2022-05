Basiel bleef over na een afvalrace met 81 kandidaten en is Homo Universalis van Campus Gorieux Lager

Directeur Lieven De Langhe vond het een leuke uitdaging om het concept van de Homo Universalis toe te passen op school. Drie weken lang hield de strijd om de titel de zesdejaars in de ban. “We speelden het spel tijdens de middagpauze. Er waren 81 deelnemers. We hebben bij de start wel afgesproken dat we ons sportief zouden blijven gedragen. Want bij elke proef, moesten er kandidaten opstappen. Dat is niet altijd makkelijk. Maar de sfeer was prima en is dat gebleven tot op het einde. We hebben zes klassen in het zesde jaar, aan supporters was er geen gebrek. De inspiratie voor de spelletjes haalde ik bij het programma zelf en bij de versie die Ketnet ervan maakte. Het was vooral mooi om te zien hoe begeesterd en enthousiast de kinderen allemaal waren. Dat ze de uiteindelijke winnaar de titel gunden, maakte het feestje compleet.”

Vanwege groot succes wordt het initiatief verder gezet. De komende weken zijn de vierdes aan de beurt.