Bang afwachten nadat 12-jarige Julie met fiets gegrepen wordt door wagen: "Haar zesde leerjaar afmaken zal er waarschijnlijk niet inzitten"

RonseFamilie en vrienden van de 12-jarige Julie Picart uit Ronse beleven bange uren nadat het meisje zaterdagnamiddag door een wagen werd gegrepen in Veurne. Julie was er met een vriendinnetje aan het fietsen. “Onze dochter raakte heel zwaargewond en werd met de helikopter in kritieke toestand overgebracht naar het UZ in Gent. Daar wordt ze in een kunstmatige coma gehouden", vertelt papa Thoma.