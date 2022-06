AZ Glorieux zoekt vrijwilligers die voor de patiënten én het personeel het verschil willen maken: voor mensen met het hart op de juiste plaats

Op dit ogenblik zijn er 17 vrijwilligers actief in AZ Glorieux, 57 steken er een handje in het geheel van de vzw Werken Glorieux. Heidi Coussement is de coördinator van de vrijwilligerswerking. “Als mensen interesse tonen kijken we welke job het best past bij hun achtergrond en bij wat ze zelf zoeken. Bij de ene is dat iets waarbij je veel contact met mensen hebt, een andere wil dat net niet. Ook onze vrijwilligers hebben door corona een zware periode achter de rug. De vaccinatiecentra zijn intussen gesloten of beperkt geopend, maar voor onze vrijwilligers blijft de opdracht gewoon doorlopen. De nood aan nieuwe krachten is daarom groot. We hopen om via een actiedag een tiental mensen te kunnen overtuigen om onze rangen te vervoegen. Tot nu toe zijn er al zes concrete kandidaturen binnen. De rode draad is altijd dat het mensen zijn die een groot hart hebben voor de anderen. Dat kan zich op velerlei manieren uiten. We gaan nu bij iedereen uitzoeken welke de meest past bij hen past. En we hopen dat er nog enkele geïnteresseerden bijkomen.”

Voldoening

Christel De Vuyst en Sonia Seré zijn prille zeventigers die er respectievelijk 15 en 13 jaar hebben opzitten als vrijwilliger in AZ Glorieux. Christel zat al in de zorg en engageerde zich via haar zoon in het ziekenhuis. Sonia had een drukke commerciële job en wou iets helemaal anders doen.

Sonia: “Ik kreeg een rondleiding tijdens een Open Bedrijvendag en nam toen een folder mee. Ik heb die bewaard en op de dag dat ik stopte met werken, heb ik mij aangeboden als vrijwilliger. Ik kom hier één dag per week, dat is een perfect regime. De voldoening is ook zeer groot want de mensen zijn dankbaar, zowel de patiënten als het personeel. Het zit hem in kleine zaken. We helpen hulpeloze ouderen bij het eten, we wijzen nerveuze bezoekers de weg, we luisteren naar bezorgde familieleden, we zorgen voor verstrooiing en animatie. Het is een sociaal engagement waarbij we proberen om te helpen op een bescheiden manier. We merken dat mensen die steun nodig hebben en waarderen. De sfeer onder de vrijwilligers en tegenover het personeel is dan ook goed, anders zouden we het niet zolang volhouden.”

Christel kan het enkel beamen: “Soms vragen ze ons om een dag extra te komen om bij een project een handje toe te steken. Dat vragen ze nooit vergeefs. Tijdens corona hebben we bijvoorbeeld geholpen met de organisatie van Babbelbox zodat er toch contact bleef tussen patiënten en hun familie. Engagement, daar draait het om.”