Avondje live muziek uit jaren vijftig en zestig: dansorkest Junior Club uit Ronse herleeft in Gasthof Palace op de Kluis

Het ontstaan van de Junior Club gaat terug naar 1940 toen enkele Ronsische jongelui een vereniging oprichtten waar plezier maken voorop stond. Dat ging gepaard met het organiseren van feesten, dansavonden, uitstapjes en tafeltennistoernooien. Aan de wieg stonden mensen als Simonne Carton, Pierre Bellinck, Fernand en Lucien Deloose en Gilbert Scherpings. Het allereerste feest op 20 april 1941 werd door de Duitse bezetter verboden.

Na de oorlog werd de draad weer opgepikt. De afdeling orkest heeft zijn oprichting in die periode te danken aan de verplichte legerdienst van Etienne Verschueren die later wereldfaam verwierf.



Luc Delcoigne: “Etienne leidde toen zijn eigen showorkest en de leden daarvan bleven zonder dirigent achter toen hij onder de wapens moest. Daarom begonnen José De Wolf, Fernand Deloose en Roland Debaets binnen het kader van de Junior Club met een eigen groep waar die dakloze muzikanten terecht konden.”

De Palace op de Kluis

Er is al sprake van een optreden in de Harmonie op de Grote Markt in Ronse in 1948, maar de echte doorbraak voor het grote publiek kwam er in 1950. Toen debuteerde de Junior Club in Gasthof Palace op de Kluis. De band zou er tussen 1950 en 1963 elke zondagnamiddag en elke feestdag optreden tussen Pasen en de winterkermis eind oktober in Ronse.

Luc Delcoigne: “De uitbater van Gasthof Palace, Jan Vanmeerhaeghe, bracht het verhaal van de Junior Club in een stroomversnelling door die vaste optredens te organiseren in zijn zeer populaire feestzaal. De Kluis was ook een zeer gekende uitgaansplek in de brede regio, tot in het noorden van Frankrijk toe. Roland Cardon was toen de dirigent en leidde de band onder meer naar het internationale jazzfestival in het Paleis der Schone Kunsten in Brussel. Een absoluut hoogtepunt.”



Doorheen de jaren zou Roland Cardon als artistiek leider worden opgevolgd door onder meer Roland De Baets, Leon Plume en Denis Cardon. Voor de zang kon men een beroep doen op de mannelijke stemmen van José De Wolf en Jonny Verledens, de vrouwenstemmen waren die van Jenny Durant, Mady Lassaux en Joseane Verledens.

Revival

Het laatste optreden van de Junior Club vond plaats op 1 juni 1965 in Gasthof Palace, waar het vijftien jaar eerder echt was begonnen. Luc Delcoigne: “De opkomst van de rock&roll-muziek gaf een podium aan groepen met een kleinere bezetting. Die waren immers ook een stuk goedkoper. De organisatoren en zaaluitbaters kozen steeds meer voor dat meer winstgevend alternatief en lieten de big bands links liggen. Op die manier verdwenen de dansorkesten langzamerhand uit het circuit. En ook de Junior Club besloot om in schoonheid te eindigen. Van de leden van toen zijn tenorsax José Plume, zanger Jonny Verledens en zangeres Joseane Verledens nog in leven. Zij zijn onze eregasten op zaterdag 18 maart, als we nog eens de muziek van de Junior Club spelen in Gasthof Palace. Ik vatte enkele jaren geleden al het plan op om de muziek van toen nog ’s uit te voeren zoals het moet. Alles was klaar voor een avondje nostalgie in maart 2020, zeventig jaar na het eerste optreden in de Palace. Toen dwarsboomde corona dat plan, tot mijn grote ontgoocheling. Alles en iedereen was immers klaar voor een geweldig muzikaal feest. Ik had de hoop al opgegeven dat het er ooit nog zou van komen, maar op 18 maart is het dan toch zo ver. Iedereen bleef maar herhalen dat we er toch werk moesten van maken. Het enthousiasme heeft het pleit gewonnen. We zijn met veertien uitvoerders. Daaronder zanger Pascal Baeke en zangeres Liselotte Van Dooren. Ik heb de partituren aangepast en bewerkt. Donaat Deriemaeker is de presentator. Dansen is zeer aanbevolen, aangepaste kledij uit de jaren vijftig en zestig een absoluut pluspunt.”

Praktisch

Junior Club Revival, zaterdag 18 maart om 20 uur in Gasthof Palace op de Kluis in Kluisbergen. De deuren gaan open vanaf 19 uur. Tickets kosten 30 euro via https://juniorclubrevival.be/tickets Er is plaats voor 300 mensen.

