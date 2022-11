Avansa komt met alle betrokkenen in de Ververij nadenken over open ruimte in de Vlaamse Ardennen

“Inspiratie, ontmoeting en uitwisseling staan centraal”, zegt Bert Ostyn van Avansa, het vroegere Vormingplus. “We inspireren met goede praktijkvoorbeelden en toonaangevende projecten die de open ruimte beschermen en kwalitatief invullen. Initiatiefnemers getuigen er over hun aanpak en ervaringen. We openen de ruimte voor een goed gesprek. Als kers op de taart maak je kennis met verschillende lokale lekkernijen tijdens een boerenmarkt, waarbij we het verhaal achter de producten leren kennen. Via ontmoeting en uitwisseling laten we zien hoe iedereen mee het verschil kan maken. Samen geven we zo vorm aan het landschap van de toekomst en zetten we in op een aangename leefomgeving in de Vlaamse Ardennen”