Auto crasht op rotonde in Leuzesesteenweg tijdens de laatste Bommelsuren

Ronse André Onijn (77) blikt terug op 60 jaar Bommels­stoet op zaterdag­avond: “De stichter droomde altijd al van carnaval in april, zoals vorig jaar”

Het is precies 60 jaar geleden dat de Bommels voor de eerste keer op zaterdagavond stoetsgewijs carnaval vierden. De jaren daarvoor had de stichter van de Bommelsfeesten, Ephrem Delmotte, de feestelijke stoet altijd op Zotte Maandag laten doorgaan. André Onijn (77) heeft het allemaal in zijn archieven zitten. “Ik begin me af te vragen wat ik met die stapels aan dozen papier moet doen”, lacht het erelid van de Bommelsraad. Het verhaal achter een van de oudste carnavalsstoeten van het land.

7 januari