Atleten klagen in petitie gebrekkige accommodatie aan, maar krijgen slecht nieuws: een nieuwe atletiekpiste is geen optie, een visvijver wel

Vzw De Bolster stippelt een eerste wandelrou­te uit zonder obstakels voor rolstoel en rollator

Aan de vestiging van vzw De Bolster in Berchem is een wandelroute geopend waarvan ook mensen in een rolstoel of met een rollator probleemloos kunnen genieten. “En dat is geen evidentie”, zegt één van de initiatiefneemsters Evelyne Drappier.