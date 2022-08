Astrid Stockman kwam liedjes zingen in WZC De Linde en heeft er meteen een pak supporters bij voor de Allerslimste Mens

Stokman en Vos, zo heet het trio en hun programma bevat liedjes uit het klassieke repertoire maar net zo goed meezingers van vandaag. De belangstelling van de bewoners van WZC De Linde was dan ook groot en hun enthousiasme navenant.

Lid van het animatieteam Jurgen Roman: “Het is een bewuste keuze van de groep Eclips om ervoor te zorgen dat onze mensen betrokken blijven bij het dagelijkse leven. Dat houdt ook in dat ze zelf kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten of dat ze die kunnen bijwonen. In het geval van het optreden van Stokman en Vos liep dat perfect samen want een aantal nummers klonk bij de bewoners zeer bekend in de oren. Meezingen was de boodschap. En muziek is belangrijk om de kwaliteit van het leven te verhogen. Het werd dus een prima aperitiefoptreden. Dat Astrid van Ronse is en dat we haar binnenkort weer kunnen volgen in de TV-quiz De Allerslimste Mens maakt het nog mooier. Hier gaan we in ieder geval heel erg supporteren voor haar.”