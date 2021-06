ASSISEN. Slachtoffer Folterproces getuigt: “Zeer moeilijk om te praten over wat er gebeurd is”

Ronse Liselotte Van Dooren brengt deze maand met ‘You’ haar vierde single uit: “Muziek, tekst, productie en clip zijn allemaal het werk van Ronsenaars”

1 juni Liselotte Van Dooren (49) brengt op 25 juni haar vierde single uit. Het nummer heet You en het werd gecomponeerd door Pascal Baeke op een tekst van Tine Deroeck. De bijhorende clip is van Arthur Van Obost. De laatste drie zijn volbloed Ronsenaars, Liselotte zelf is van Waasmunster, woont in Lahamaide in Henegouwen en vond de liefde in Ronse. “Al wilde ik dat ik in Nashville woonde, het hart van de countrymuziek in Amerika", vertelt ze.