ASSISEN. Martine Haustraete krijgt 11 jaar cel: “Geen foltering, wel onmenselijke behandeling”

Vlaamse Ardennen “Politiefu­sie ook met Ronse? Dat hebben we in Zwalm nog niet beslist, hoor!”

16 juni “Het is goed dat er een studie komt over de fusie van politiezones, maar de conclusie dat de beslissing al is genomen, is zeer voorbarig”, zo reageert Zwalms schepen Bruno Tuybens (voorZwalm) op de verklaring van Brakels burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) over de aankomende fusie van politiezones in de Vlaamse Ardennen.