ASSISEN. Kinderen getuigen op Folterproces. “Mama deed haar zin met tante”

KLUISBERGEN Vliegtuig­wrak uit kortfilm is dé attractie in het Kluisbos, als je het vindt tenminste: “Ik heb onlangs zelf nog naar de plek gezocht maar niet meer gevonden”

31 mei In het Kluisbos ligt een Amerikaans vliegtuig dat een populair doelwit is voor fotografen. In tegenstelling tot wat velen denken, is het geen achtergebleven restant van de Tweede Wereldoorlog maar een rekwisiet uit een kortfilm die daar in 2017 werd gedraaid.