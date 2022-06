Antiek- en Rommelmarkt in de centrumstraten op 3 juli

KLUISBERGEN Na 1.090 dagen wachten, bruist Berchem weer drie dagen in het eerste weekend van juli

Met nieuwe en jonge impulsen binnen zowel het bestuur als binnen de groep van medewerkers, organiseert Berchem Bruist in het eerste weekend van juli weer een driedaags feestje. Dat is 1.090 dagen na het vorige, maar u weet hoe dat is gekomen.

24 juni