Antiek- en Rommelmarkt in centrumstraten op 3 juli

RONSE In het weekend van 3 juli vernieuwt Infrabel na die over de Nieuwe­brugs­traat ook de brug over de Elzeelse­steen­weg

Nadat al een nieuwe spoorwegbrug werd geplaatst over de -we verzinnen het niet- Nieuwebrugstraat, doet beheerder van de spoorweginfrastructuur Infrabel in het weekend van 3 juli het karwei nog ’s over in de Elzeelsesteenweg.

24 juni