Anseelestraat wordt verlegd en verbreed in het kader van nieuw bouwproject op de Grote Markt: “Het zicht op de Sint-Martinuskerk wordt beter en de sociale controle groter”

De aanpassingen gebeuren in het kader van het ontwikkelingsproject dat een nieuwe bestemming geeft aan het nu leegstaande postkantoor en vredegerecht. Beide zijn immers verhuisd, het eerste naar de Wijnstraat en het tweede naar Brakel. In het postgebouw vonden nog culturele activiteiten plaats, het inningskantoor van de belastingen stond te verkommeren. In het voorjaar 2023 zouden de werken kunnen aangevat worden.

Schepen van Openbare Werken Jan Foulon (CD&V): “De twee openbare gebouwen zijn recent overgegaan in privéhanden en krijgen binnenkort een woonfunctie. Op de etages komen wooneenheden, op het gelijkvloers een commerciële invulling. Vanuit het stadsbestuur hebben we wel geëist en verkregen dat de voorgevel van de beide gebouwen zal worden behouden omdat die toch een historische waarde hebben. Ook voor het Anseelestraatje zelf, dat nu op privédomein komt te liggen, hebben we eeuwigdurend recht van doorgang en erfdienstbaarheid verkregen. We wilden vooral het zicht op de Sint-Martinuskerk vanaf de Grote Markt behouden en zo mogelijk verbeteren. Dat is ook gelukt. Het straatje zal een stukje worden verplaatst naar links als je kijkt vanop de Grote Markt. Het wordt ook breder gemaakt. Daardoor krijg je vanaf de markt een betere kijk op de Oude Vesten, de Charles Vandendoorenstraat en de Sint-Martinuskerk. De nieuwe straat wordt ook niet meer overbouwd en zal daardoor behalve een mooier zicht ook een beter ruimtegevoel geven. We voorzien ook een flinke portie groen.”

Volledig scherm Straks een mooier en breder zicht op de Sint-Martinuskerk vanuit de Anseelestraat. Schepen Jan Foulon is blij met de komende doorsteek. © GEDR

Veilig en aangenaam

Niet onbelangrijk daarbij is dat het gevoel van onbehagen dat het Anseelestraatje vandaag meedraagt, zal verdwijnen. Eerste schepen Jan Foulon: “Een bredere versie en een variant zonder overkapping zal het gevoel van onveiligheid, dat het steegje nu toch bij sommige mensen oproept, wegnemen. Het is, zeker in de wintermaanden, een wat donkere passage. Dat nodigt mensen ook soms uit om daar een illegale sanitaire stop te houden wat ook niet bijdraagt tot een aangename sfeer. Er hangen, laat ons maar zeggen, af en toe kwalijke geurtjes in het straatje. We hopen dat daar nu verandering in zal komen en dat het straatje een prettige doorsteek vormt naar het Sint-Martinuskwartier. De sociale controle zal ook op dat vlak zijn werk doen. Nu is het Anseelestraatje een donkere, verloren hoek waar veel kan buiten het oog van de mensen. Het is ook mooi dat we naast het stadhuis al een doorsteek hadden van het Sint-Hermeskwartier naar de Grote Markt en dat die nu doorloopt naar Sint-Martinus.”

Volledig scherm Het vroegere vredegerecht (rechts) en het gewezen postgebouw (links) maken deel uit van een nieuw bouwproject waar ook de Anseelestraat een plekje in heeft. © GEDR

Naam

Of de naam Anseelestraat, genoemd naar wijlen de Vlaamse socialistische voorman Edward Anseele, behouden blijft, moet nog bekeken worden.

Jan Foulon: “De straat wordt nu van openbaar domein een stuk privégrond, weliswaar met een gewaarborgde doorgang. Ik vermoed dat de echte Ronsenaar wel nog altijd de naam Anseelestraatje zal blijven gebruiken en dat zo ook zal doorgeven aan de volgende generaties. Maar of die naam ook officieel zal behouden blijven, moet nog even bekeken worden. Momenteel kan ik daar eigenlijk niet echt uitsluitsel over geven. ”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.