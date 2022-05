Amerikaans ensemble brengt concert met werk van Cypriaan De Rore: de Ronsenaar wiens muziek in de hele wereld te horen was

Cypriaan De Rore werd in Ronse geboren in 1515. Hij werd een internationaal befaamd polyfoon componist die van grote betekenis is in de muziekgeschiedenis. Hij werkte in het Italiaanse Ferrara, Venetië en Parma, toen de bakermat van de muziekcultuur. Ronsenaar Herman Kerkhove organiseerde in 2015 al concerten met werk van De Rore: “Dat we hem konden linken aan onze stad, danken we aan wijlen ereconservator Albert Cambier. Die verrichtte gedurende meer dan veertig jaar gigantisch veel opzoekingswerk om De Rores exacte afkomst te achterhalen. Dat die finaal leidde naar onze stad, was een mooie beloning voor Alberts noeste arbeid. Daarnaast was ook de Amerikaanse musicologe en eredecaan van de universiteit van Davis in California Jesse Owens belangrijk voor de erkenning van De Rore. Zij is de auteur van het eerste systematische onderzoek naar het compositieproces in oude muziek en schreef heel wat stukken over renaissancemuziek en muziektheorie. Ze maakte ook een baanbrekende studie over De Rore en kwam tweemal naar Ronse om samen met Albert Cambier de stukjes van de puzzel te leggen.”

Volledig scherm Cypriaan De Rore: 1515-1565 © Repro Hans Mielich

Lezing

Als project werkt Jessie Owens momenteel aan een boek over De Rore. Hij was in de zestiende eeuw de belangrijkste componist van Italiaanse madrigalen, dat zijn meerstemmige wereldlijke liederen. Zijn interesse in het uitbeelden van menselijke emoties en het uittekenen van karakters heet een voorloper te zijn op de ontwikkeling van opera in de decennia rond 1600. Zijn muziek was in de hele wereld te horen en vormde een inspiratiebron voor veel componisten na hem. Jesse Owens praat over haar bevindingen en over de figuur van De Rore om 15u30. Deze lezing is gratis.

Concert

Om 17u treedt het vocaal ensemble Blue Heron uit Boston op onder de leiding van Scott Metcalfe. Blue Heron werd in 1999 opgericht door zanger en musicoloog Noël Bisson, zangeres Cheryl Ryder en regisseur Scott Metcalfe, die ook barokviolist is. De oorspronkelijke bedoeling was om een professioneel vocaal ensemble te creëren dat zich toelegt op het uitvoeren van middeleeuwse muziek en renaissancemuziek. Zij ontpopten zich tot de uitvoerders bij uitstek van de Vlaamse polyfonie. In 2018 ontving Blue Heron de prestigieuze Gramophone Classical Music Award for Early Music, de eerste keer dat een Amerikaans ensemble in die context werd erkend. Het concert van 6 juni, D-Day in 1944, was al eerder gepland maar moest om de gekende redenen worden uitgesteld. Eind 2019 bracht het Amerikaanse vocaal ensemble Blue Heron een CD uit met het madrigalenboek van Cypriaan De Rore.

Praktisch

Locatie: Sint-Martinuskerk, Kerkplein 1

Prijs concert: € 16 / € 14 (-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen) / € 12 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2) / € 5 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Prijs lezing: gratis

Tickets: Webshop Ronse, info@ccdeververij.be of 055 23 28 01