Alle leerlingen van Campus Glorieux zijn nu samen op één locatie en dat was een goede reden voor een rockende schoolstart

In de gebouwen van de vroegere basisschool Glorieux in de Sint-Pietersnieuwstraat 6 wordt geen les meer gegeven. De 150 kinderen die daar vorig schooljaar nog op de klasbanken zaten in het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar krijgen nu ook onderdak in de gebouwen aan de Glorieuxlaan 40. Dat ging in de voorbije maanden de nodige aanpassings- en uitbreidingswerken in het schoolgebouw.

Directeur Lieven De Langhe: “We laten deze eerste schooldag dan ook niet onopgemerkt voorbijgaan. We organiseren Campusrock en hebben aan de leerlingen en de leerkrachten gevraagd om als een rockster naar school te komen. Er werden heel wat leuke activiteiten voorzien met inbegrip van echte muziekoptredens.”

De directeur krijgt vanaf oktober een nieuwe collega aan zijn zijde. Bernadette Dingenen wordt immers coördinerend directeur binnen het Katholiek Onderwijs Ronse. Stefanie Swyngedauw is haar opvolgster.