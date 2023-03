Afstudeerproject WIT van laatstejaars Bernardustechnicum over Toekan, levert 1024,05 euro op voor Kom op tegen Kanker

“We hebben daarom samen met de leden van Toekan een voorstelling gemaakt waarvoor ikzelf de choreografie heb uitgetekend en Chloë de regie voerde. We hebben via dans getoond welke effecten de behandeling van een tumor hebben. In het toneelgedeelte kwam vooral aan bod hoe de omgeving de strijd tegen kanker ervaart. In de aanloop naar de voorstelling, die plaats vond eind februari in Congrescentrum Glorieux in Ronse, verkochten we snoep om de kosten te kunnen betalen en geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. De voorstelling zelf was voornbehouden voor de leden van Toekan en gasten die we zelf hebben uitgenodigd. Het was een emotioneel moment dat voor veel verbinding heeft gezorgd.”