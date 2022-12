ACV-militanten ronden het jaar af met een goed glas in microbrouwerij Keun

“Militanten betekenen iets meer dan leden”, vertelt zonepropagandist Jens Van Heuverswijn. “Deze mensen hebben een syndicaal engagement op de werkvloer of in de woonplaats. En daar willen we hen voor bedanken. Om dat te doen in een ongedwongen sfeer en ook om elkaar beter te leren kennen, hebben we gekozen voor een bezoek aan de microbrouwerij Keun waar we, naast een deskundige uitleg over het brouwen van bier, ook nog een glaasje kunnen degusteren. Ideaal dus om ook de eindejaarperiode in te zetten en even afstand te nemen van alles wat onze zekerheden bedreigt.”

Zestien militanten konden deelnemen aan het eerste bezoek, er wordt nog uitgekeken naar een tweede datum.