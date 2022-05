Actrice Ann Ceurvels toont leerkrachten van Campus Antonius hoe je kinderen toch aan het lezen kunt krijgen

Het initiatief kadert in het project ‘Bib op school-iedereen leest mee’. Directeurs Lieven Landries en Aurelie Poupaert van Campus Sint-Antonius hadden de vorming uitgekozen in samenspraak met beleidsondersteuner Annick Aelvoet en Eveline Baelde, de taal- en leescoach van de stad Ronse. “We willen in eerste instantie onze leerkrachten helpen om moeizame lezers in de klas te ondersteunen in het leesproces. Dat is niet altijd makkelijk. Het is echter belangrijk om te investeren in een sterk taal- en leesbeleid. Dergelijke vormingen helpen daarbij,” zegt Lieven Landries.

Leesbeesten

Taal- en leescoach Evelien Baelde onderstreept dat kwalitatieve vormingen essentieel zijn om leerkrachten sterker te maken in bepaalde ontwikkelingsproblematieken. “Veel kinderen botsen op taalproblemen. Ann Ceurvels slaagt erin om die complexe ontwikkelingsmaterie op een eenvoudige manier in kaart te brengen zodat de leerkrachten daar ook binnen een klasgroep mee aan de slag kunnen.”

Ann Ceurvels vormt samen met Tania Poppe De Leesbeesten. Ze waren al eerder te gast in Ronse, naar aanleiding van het inspiratiecongres De Leesambassade in oktober van vorig jaar. “Leerkrachten worden vandaag overstelpt met allerlei informatie en vormingstoestanden over een hele waaier aan problematieken. Wij houden het zeer concreet en zeer toepasbaar. We krijgen achteraf ook veel respons van leerkrachten die onze ideeën in de klas gebruiken. Op die manier bouwen we onze inzichten steeds verder uit.”

Directeur Lieven Landries is enthousiast: “Ik heb de vorming zelf al eerder meegemaakt en ik vond die zeer leerrijk. Ik merk dat ook onze leerkrachten die mening delen. De deelnemers konden zich trouwens spontaan aanmelden. We hebben daarvoor één en ander praktisch moeten herschikken maar dat is deze opleiding waard.”