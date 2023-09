Actieplan tegen PFAS-vervuiling in het Bruulpark, maar geen gratis bloedonderzoek voor burger: “We stellen tot vervelens toe vragen aan de bevoegde overheden”

Wat te doen in de Vlaamse Ardennen en Dender­streek: Van circus tot mountainbi­ken of wordt het een weekend vol muziek?

Heb je nog geen plannen voor het laatste weekend van de zomervakantie. Dan brengen we je graag op ideeën, want er valt op tal van plaatsen in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek veel te beleven. Wordt het een heerlijke speelnamiddag in Geraardsbergen, een stoere mountainbiketocht in Kruisem of lokken een weekend vol circusattracties je naar Aalst? Ook de laatste muziekfestivalletjes van de zomer lonken.