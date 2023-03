Academieleerlingen op de planken met slagwerk en dans in Ronse en Maarkedal

De dansshow ‘Reis rond de wereld’ wordt in De Ververij gebracht door de leerlingen van alle dansklassen, van de jongste octopusklasjes over klassiek tot urban. De toeschouwers worden meegevoerd op reis door landen over de hele wereld en wervelen doorheen verschillende culturen.

De Recup Boys and Girls doen dan weer hun ding samen met de leerlingen van het woordatelier, de theaterafdeling en het jongerenkoor in het Marca in Maarkedal. Zowat honderd jeugdige talenten staan op de scène in de show ‘Let’s hit it’. De Recup Boys and Girls bestaan onder leiding van Luc Baert bestaan intussen 25 jaar en zijn bezig aan een (afscheids?)tournee. Op 25 maart staan ze in De Centrale in Gent.