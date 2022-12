Aangekondigde besparingen zorgen voor grote onrust in sociale sector: “Het stadsbestuur heeft op de gemeenteraad één en ander uit te leggen”

RONSEDe aankondiging van de CD&V/N-VA meerderheid dat er in het kader van de meerjarenbegroting besparingen worden doorgevoerd, heeft voor consternatie gezorgd in de sociale sector. Daar kregen enkele organisaties al te horen dat ze moeten inleveren.

Personeel en burgers maximaal ontzien, dat is de rode draad in de besparingsmaatregelen die op de gemeenteraad van maandag 19 december worden voorgelegd aan de raadsleden. Maar in de voorbije dagen zorgde de concrete invulling daarvan al voor een hoop commotie bij een aantal organisatie die actief zijn in de sector van de (kans)armoede. Er vonden ook al enkele gesprekken plaats tussen vertegenwoordigers van die verenigingen en het stadsbestuur waarbij de emoties naar verluidt bijwijlen hoog opliepen. Op de zitting van komende maandag in TIO3 zullen delegaties van die groeperingen ook present zijn. Tot dan geven ze liever geen commentaar om de dialoog overeind te houden. Een aantal medewerkers reageert wel geschokt over de manier waarop de boodschap (telefonisch) werd overgebracht. “Ik denk niet dat men op het stadhuis beseft wat dit allemaal concreet betekent en hoe groot de ontgoocheling is bij iedereen die zich inzet om de armoede te bestrijden”, klinkt het.

Onaanvaardbaar

Lech Schelfout, fractieleider voor Groen, doet dat wel. “We wisten al dat het buurtwerk van Samenlevingsopbouw (Saamo) 127.000 euro zal moeten inleveren. Maar nu vernemen we dat er ook fiks zal bespaard worden op de kansarmoedevereniging De Vrolijke Kring en op Kopa, een vzw die voorziet in taalcoaching Nederlands voor mensen die tewerk gesteld zijn via het OCMW. Bij Saamo, Kopa en De Vrolijke Kring, verliezen er mensen hun baan, terwijl ze net uitkeken naar een uitbreiding van hun medewerkers om de problemen de baas te kunnen.”

Het oppositieraadslid heeft het moeilijk met de keuzes die worden gemaakt. Lech Schelfout: “Voor ons is het onaanvaardbaar dat er, net in deze harde tijden, bespaard wordt op de meest kwetsbare Ronsenaars. Van het armoedeplan, en alle investeringen die daar aan vast hangen, blijft nog weinig overeind. Voor kwetsbare Ronsenaars zal er netto simpelweg minder dienstverlening overblijven. Voor een stadsbestuur dat van armoedebestrijding een prioriteit wilde maken, en waar dit zelfs een bevoegdheid is van de burgemeester, is dit ronduit cynisch. Het stadsbestuur heeft op de komende gemeenteraad één en ander uit te leggen.”

De zitting begint om 19 uur in TIO3 in de Oscar Delghuststraat en is ook te volgen via de website van de stad Ronse.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.