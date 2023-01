60 jaar na de eerste editie lopen de Bommels storm voor een spetterende zaterdagavondstoet: massa toeschouwers, veel sfeer en nauwelijks incidenten

Oudenaarde/Velzeke Noodkreet van dakloze rolstoelge­brui­ker Renzy (22) bracht grote solidari­teits­golf op gang: “Zo dankbaar dat ik niet meer moet ronddolen in bussen en treinen”

“Ik was mijn geloof in de goedheid van de mensen verloren, maar ben nog altijd erg onder de indruk van de enorme steun die ik dankzij jullie lezers mocht ervaren.” Drie maanden geleden was rolstoelgebruiker Renzy Planchon (22) nog dakloos. Hij bracht zijn tijd door in bushokjes en zwierf doelloos het land door. Zijn verhaal schokte heel Vlaanderen en zette een machine van hulpacties in gang. “Ik ben er nog niet, maar heb weer hoop. En vooral: nu wil ik ook iets terugdoen”, vertelt de herboren twintiger.

30 december