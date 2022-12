54ste Grote Prijs Actuele Tekenkunst gaat naar Rabten Tenzin met It will not last forever

De laureaat moest even bekomen van de proclamatie. “Eens ik hoorde dat mijn werken werden geselecteerd voor de tentoonstelling, had wel gehoopt dat ik ergens in de buurt zou komen van de top drie. Maar dat mijn werk de eerste prijs zou winnen durfde ik niet te denken. Het is een zeer aangename verrassing en vooral een stimulans om door te gaan. Spiritualiteit en kunst liggen in mijn visie niet ver uit elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat kunst ons, net als filosofieën uit de boeddhistische leer, veel kan bijbrengen over het leven en het menszijn. Ik probeer dat in mijn werk ook uit te drukken.”

De jury heeft het in het geval van het winnende werk over een strak conceptueel uitgangspunt met een poëtisch karakter en een subtiel zweven tussen tekenkunst en schilderkunst. Goed voor de Drawing Prize 2022 en 4.000 euro.