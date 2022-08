35 kinderen van eerste en tweede leerjaar krijgen diploma van Zomerschool

Het was al de derde editie van de Zomerschool in de Hermesstad. Schepen van Onderwijs Brigitte Vanhoutte (N-VA): “De lessen werden gegeven van 16 tot en met 26 augustus aan kinderen van de eerste graad basisonderwijs. Er kwamen in totaal 35 inschrijvingen. Acht leerkrachten werden bereid gevonden om de kennis van wiskunde en Nederlands bij te spijkeren. Dat gebeurde telkens in de voormiddag en in kleine groepjes. In de namiddag zorgden de animatoren voor allerlei ontspannende activiteiten. Sammy Kither en Isaura Van Poucke coördineerden opnieuw het hele project. We zagen heel veel enthousiasme bij de kinderen maar ook bij de ouders. Dat sterkt het stadsbestuur om ook in de toekomst dit initiatief verder te zetten. We kunnen alleen maar van harte bedankt zeggen aan iedereen die er voor de derde keer aan meehielp.”