20 jaar Dance-Crush wordt gevierd met Nostalgie: “We hernemen ook nummers van vroeger en die zouden nu veel beter moeten zijn dan toen”

In Nostalgie blikt oprichtster Angélique Syroit terug op twintig bewogen jaar waarin haar groep zeer sterk evolueerde. “We brengen naast nieuwe nummers ook verschillende acts van toen en dat is toch wel een beetje confronterend. De omstandigheden waren toen ook helemaal anders. In de eerste vijf jaar probeerden we vooral te doen wat we dachten dat goed was. Intussen hebben we veel bijgeleerd en zijn we ook veel professioneler gaan werken met meerdere coaches en verschillende leeftijdsgroepen. Op technisch vlak staan we nu veel sterker en krijgen onze leden veel meer bagage mee. Daarom zouden de versies van de vroegere nummers die we nu hernemen ook veel beter moeten zijn dan toen. Maar dat is altijd af te wachten, natuurlijk. Dat is de charme van live op het podium te staan. Er wordt nu alvast zeer gedreven en zeer intensief gerepeteerd.”