2,2 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Ronse raakten jullie in 2022 het meest: van het huis van Alaphilippe tot de BV’s van kapper Benoit

Volledig scherm Ronse zwaar ongeval met tractor © Foto Ronny De Coster

Volledig scherm sportstuk47 © rv

Veel ellende ook voor de wielerkampioen Julian Alaphilippe die in 2022 meer valpartijen meemaakte dan hem lief was. Hij kon bekomen in zijn nieuwe villa in Ronse waar hij samen met vrouw en kind een vaste stek heeft gevonden. Wie weet helpt dat om de Tour naar Ronse te krijgen in één van de volgende jaren. Ten slotte is echtgenote Marion de baas van de Tour Femmes.

Volledig scherm De directie van de Franstalige afdeling van de Ovide Decrolyschool. Toch te vroeg gestart. © GEDR

29 augustus was de start van het schooljaar in Wallonië dat de vakantieregeling heeft aangepast. Omdat er in Ronse een Franstalige afdeling is van basisschool Ovide Decroly, gingen ook in de gebouwen aan de Kruisstraat de deuren open. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zag dat zo niet en kreeg gelijk. De school volgt nu opnieuw het ritme van Vlaanderen.

Volledig scherm Catherine en Joost van Villa Madonna: dat heet bijzonder wonen. © GEDR

Huizen en gebouwen met een geschiedenis blijven boeien. Dat bleek toen HLN in het kader van de zomerreeks Bijzonder Wonen op visite mocht in Huis Ter Nitterveld in Louise-Marie en Villa Madonna op de Kruisberg. De nieuwsgierigheid naar wie er ooit woonde en wie er vandaag zijn intrek heeft genomen, blijft groot en zorgde voor veel lezers.

Volledig scherm Benoit Desondre creëerde een gevoel van thuis voor BV's in zijn kapsalon L'Odace. © GEDR

Dat was ook het geval voor het verhaal van kapper Benoit Desondre van kapsalon L’Odace, waar heel wat BV’s thuis zijn. Al 13 jaar ontvangt Benoit (34) in de Hoogstraat bekende schermgezichten die zich daar helemaal Thuis - u hebt ‘m - voelen.

Volledig scherm Maïté De Meulemeester op een Pleinconcert met begeleider Joachim Vanhoecke. The Voice Kids niet gewonnen maar wel veel harten geraakt. © GEDR

Ook een bekend schermgezicht voor even was de jonge Maïté De Meulemeester die bij The Voice Kids op VTM voor kippenvelmomenten zorgde en dat ook nog ’s overdeed op de Pleinconcerten. Winnen deed het meisje niet, althans niet de wedstrijd. Maar ze veroverde wel veel harten.

Volledig scherm Yannis Ghistelinck en zijn papa Amaury die voor zijn overleden zoontje een jeugdtoernooi organiseerde. © RV

Dat deed ook Amaury Ghistelinck, de papa van voetballertje Yannis die in 2019 overleed aan kanker, 13 jaar jong. Amaury organiseerde als herinnering aan zijn zoon een groot indoor jeugdtoernooi in ’t Rosco waar maar liefst 123 ploegen en zo’n 1.000 spelers aan deelnamen.

Dat gebeurde onder de vlag van de nieuwe fusieploeg KSK Vlaamse Ardennen, de samensmelting van KSK Ronse en VV Vlaamse Ardennen. Het stopzetten van KSK zorgde in de Hermesstad voor hevige emoties.

Volledig scherm Ronse kreeg in 2022 een nieuwe burgemeester: Ignace Michaux. © GEDR

Volledig scherm Afstammelingen van Lievin De Potter Frans-Bruno en Nicolas vonden elkaar op de plek waar hun voorvader in 1568 werd onthoofd. © GEDR

En dan was er nog het verhaal van de ontmoeting tussen de verre neven De Potter wiens protestantse voorvader in 1568 werd onthoofd op de Grote Markt van Ronse door hertog Alva. Aan de kennismaking ging een jarenlange zoektocht vooraf. Maar de volhouder wint en de hoop opgeven moet je nooit doen.

Aan al onze lezers een mooi 2023! Met de Bommelsfeesten op 7,8 en 9 januari is de start alvast veelbelovend!

Volledig scherm Koning Mathieu en Koningin Daphné leiden straks de Bommelsfeesten. © GEDR

