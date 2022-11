11 teams namen deel aan de Herfstloop van de Scouts op het Fiertelparcours

In totaal verschenen ze met elf aan de start. Een team telt maximum vijf deelnemers die elkaar aflossen. Eentje loopt, de rest volgt met de fiets. De tart- en aankomstlijn lag aan het scoutsterrein Carrick in de Walenweg. Vandaar gin het richting Groenen Boom waar men op het Fierteltraject kwam.

Onder de vlag van het J-Team stond ook schepen van de Fiertel Jan Foulon (CD&V) aan de start. “Ik wou toch even persoonlijk checken of alles in orde was met het parcours van de Fiertel en ik kan bevestigen: het ligt er nog”, hijgde hij nog na eens de finish was bereikt. “De afdaling van de Kruisberg, gevolgd door het stukje langs de Sint-Hermesbasiliek en daarna de beklimming van de Oudestraat was toch één van de lastigste passages van het parcours. Misschien speelt het feit dat je daar bij de Fiertel zelf het eindpunt hebt bereikt maar nu nog maar aan de helft zat daarin een rol”, zegt de sportieve schepen. Met zijn vier ploeggenoten deed hij er 2u41'32" over, goed voor een zevende plaats.

Winnaars werd het team Berend Swinging Impens met 2u07'53", voor Geen flauw idee met 2u10'14".

Elke finisher kreeg een medaille en na de inspanning volgde een welverdiende barbecue op het terrein Carrick.