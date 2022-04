Zó wielergek zijn Vlamingen dat ze zelfs voor buitenlandse coureurs fanclubs hebben: “Voor Van Aert of Evenepoel supporteren is niet uniek. Wij zijn dat wél”

Ronde van Vlaanderen Officieel: Antwerpen en Brugge organise­ren komende 6 jaar afwisse­lend de start van de Ronde

Het hing al even in de lucht en is nu ook officieel: Antwerpen en Brugge gaan afwisselend de start van de Ronde van Vlaanderen organiseren. Dat maakten de burgemeesters van beide steden, Bart De Wever en Dirk De fauw, en organisator Flanders Classics vandaag bekend.

