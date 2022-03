Zieke Wout van Aert erg twijfelachtig voor Ronde: “Waarschijnlijk weten we morgen meer”

Grischa Nierman, coach/ploegleider bij Jumbo Visma, verduidelijkt. “Wout voelt zich niet fit, daarom blijft hij thuis. Dus al zeker vandaag doen we het zonder hem. Als we ‘m enkel voor vandaag missen is dat niet zo erg. Maar we moeten toegeven dat er een kans is dat hij de race mist. Als dat zo is, moeten we onze plannen aanpassen. We hebben een hele ploeg in goede vorm, met Tiesj Benoot en Christophe Laporte die zelfs echt in hele goeie vorm zitten. Dan zullen we voor hen kiezen. We zullen aan de start staan om te winnen.”