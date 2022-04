Zege in Ronde katapulteert Kopecky naar de wereldtop: “Hopelijk laat ik jonge meisjes dromen”

Wat een verschil een jaar niet kan maken. Op 4 april 2021 vloekte Lotte Kopecky nog op een tegenstribbelende ketting aan de voet van de laatste keer Oude Kwaremont, gisteren kroonde ze zich in de tricolore tot winnares van de Ronde van Vlaanderen – de eerste Belgische sinds Grace Verbeke in 2010. “«Dit is zeker een droom die uitkomt”, glunderde Kopecky na haar zege. “De Ronde van Vlaanderen is de grootste koers in België en die dan ook nog eens winnen in deze trui, maakt het heel speciaal. Voor de start van dit seizoen was deze koers een groot doel. Het is geweldig als dat plan werkelijkheid wordt. Of ik hier al sinds ik een klein meisje was van droomde? Toen wist ik nog niet helemaal tot wat ik allemaal in staat was. Maar toen ik in 2017 vijfde werd, begon het te dagen dat het misschien ooit wel kon. Dit zat al een tijdje in mijn hoofd.”

Lachen om regen

Dat zei ze ook al eind vorig jaar, toen ze net zichzelf had opgevolgd als laureate van de Kristallen Fiets. Die won ze na een jaar met hoogtes – onder meer een wereldtitel in de puntenkoers op de piste –, maar ook met laagtes. Denk maar aan die dekselse ketting in de Ronde, een lekke band in Gent-Wevelgem of die ondankbare vierde plaats in de olympische wegrit in Tokio, waar ze ook nog eens ten val kwam in het baanwielrennen. Gisteren viel alles wél in de juiste plooi. Kopecky was overal alert en zelfs toen het begon te regenen, deerde dat haar niet. “Want ik hou er juist van – ik begon zelfs een beetje in mezelf te lachen toen ik de eerste druppels voelde. Maar ik was ook blij dat het pas na de Koppenberg begon te regenen. Als het daar al nat lag, hadden we een kleine catastrofe gezien.”

Volledig scherm © BELGA

Kopecky leek met een oneindige voorraad vertrouwen over de kasseien en bergjes te vliegen. Getankt in de Strade Bianche, door niemand minder dan Annemiek van Vleuten af te houden op die lastige Via Santa Caterina in Siena. En ook gisteren beet ze zich telkens vast in het wiel van de Nederlandse. “Maar dit was toch anders. De Via Santa Caterina is echt een aankomst op haar maat. Hoe ze daar naar boven reed, was fenomenaal. En dat ik haar daar kon volgen, vond ik echt te gek. Ook vandaag reed ze heel snel op de bergjes, maar ik zat nooit op mijn limiet. Dat gaf me erg veel vertrouwen. Het is leuk om haar te kunnen kloppen, want ze is een van de beste rensters ter wereld. Ik heb veel respect voor haar.”

Prijzengeld

Die zege in de Strade Bianche maakte al iets los. Niet enkel bij Kopecky zelf, maar ook bij jonge meisjes die haar als een voorbeeld zien. Ze wil inspireren. “Na de Strade merkte ik dat jonge meisjes me begonnen aan te spreken. Hopelijk kan ik meisjes dankzij deze zege nog meer op de fiets laten kruipen. En hopelijk dromen ze er dan ook van om deze koers te rijden of zelfs te winnen. Mijn boodschap aan hen? Geniet er gewoon van. Als de motivatie er is, komt de rest wel.” Flanders Classics, de organisator van de Ronde, deed al een duit in het zakje door het prijzengeld van de vrouwen gelijk te trekken aan dat van de mannen. “Ha, daar had ik nog niet eens aan gedacht. (lacht) Dat is inderdaad heel tof.”

Sterk team

Groots als ze is, stond Kopecky er ook op om het belang van haar sterke ploeg te benadrukken. Sinds dit jaar komt ze uit voor Team SD Worx, zeg maar het Quick.Step van de koers – in de beste dagen toch. Een collectief met meerdere speerpunten. “Net als in de Strade Bianche waren mijn teamgenotes ook vandaag superbelangrijk. In deze ploeg heb ik altijd veel meisjes rondom mij. Dat zorgt ervoor dat ik heel relaxed kan koersen.” Tactisch speelde SD Worx het spel foutloos. Na de laatste keer Paterberg lokte Kopecky’s teamgenote Chantal van den Broek-Blaak Van Vleuten uit haar kot met een aanval, daarna trok ze volledig de kaart van onze landgenote. Op die manier zat Kopecky in de slotkilometers in de spreekwoordelijke zetel. Volgens het boekje, heet dat dan. “Vroeger kwam ik altijd wel in de finale, maar zat ik steeds alleen. Het was heel moeilijk om tegen zoveel sterke renners in één team op te boksen, maar nu ben ik één van hen. Dat maakt een groot verschil.”

Zonder ongelukken staat Kopecky over iets minder dan twee weken ook aan de start van Parijs-Roubaix. Na gisteren zal ze ook daar tot de grote favorieten behoren. “Maar eerst gaan we hiervan genieten”, hield ze de boot nog wat af. “Daarna zien we wel.”

Volledig scherm © BELGA

TOP 10 1. Lotte Kopecky

2. Annemiek van Vleuten

3. Chantal van den Broek-Blaak + 2

4. Arlenis Sierra: + 40

5. Marlen Reusser: + 40

6. Cecilie Uttrup Ludwig: + 40

7. Brace Brown: + 40

8. Katarzyna Niewiadoma: + 40

9. Brodie Chapman: + 42

10. Marta Bastianelli: + 1.10

Wuyts: “Zeer straffe prestatie”

