Wuyts in het Wiel. De Ronde van Vlaanderen 2000: het klapstuk van Andrei Tchmil, die zo helemaal zijn geschonden imago oppoetste

Wielrennen Twee kleine hernia’s voor Oliver Naesen na val in Dwars door Vlaanderen

Na zijn val in Dwars door Vlaanderen is Oliver Naesen nog volop bezig met het likken van zijn wonden. “Op de foto’s die ik heb laten pakken zijn geen breuken te zien, maar is wel sprake van twee kleine hernia’s in mijn rug, waardoor ik mij voort beweeg als een man van negentig jaar. Ik lig ook open van kop tot teen, maar gek genoeg ondervond ik weinig last toen ik even fietste op de rollen.” Vrijdag gaat de renner van AG2R-Citroën zijn benen en rug testen op het parcours van de Ronde van Vlaanderen. “Al is het nog niet zeker of het met de koersfiets of met de sneeuwscooter zal zijn”, grapt Naesen.

31 maart