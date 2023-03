Wout van Aert steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken: “De Ronde is voor mij de grootste koers van het jaar”

Wat was nu het meest hachelijke van de voorbije dagen? Was het dat Wout van Aert door een voorbijrijdende betonmolen de pas werd afgesneden? Het nieuws over de sponsoring van Jumbo? Of toch dat Dylan van Baarle er komende zondag niet bij is in de Ronde van Vlaanderen ? Het laatste, zegt Wout van Aert. Hij spreekt van “een aderlating” voor de ploeg. En raakt van vrachtwagens en sponsors niet snel geïntimideerd.

KIJK. Van Aert: “De koers zal vroeg openbreken”

“Bijna dood”, zei Jan Bakelants over het incident met de betonmolen die Wout van Aert afgelopen dinsdag op training in Nederland haast omver reed. In de podcast Wielerclub Wattage vertelde Bakelants hoe het toeging. Toch was van Aert zelf maar half zo geïntimideerd als zijn trainingsmaat.

“Ik schrok natuurlijk van de vrachtwagen die ons de pas afsneed. Het is het soort incident dat dagelijks gebeurt als je op de openbare weg fietst. En het was zeker niet veilig. Maar bijna dood? Dat nu ook weer niet. Ik ben twee keer geschrokken. De tweede keer was toen ik hoorde dat Jan Bakelants dat in een podcast had verteld. Plots kreeg ik ongeruste berichtjes die nergens voor nodig waren. Zelfs mijn vrouw Sarah vroeg zich af waaraan ik was ontsnapt.”

Er was dus ook het nieuws over de Nederlandse warenhuisketen Jumbo die, na een reeks schandalen in haar financiële huishouding, de sportsponsoring gaat heroverwegen. Dat is zo in schaatsen, in Formule 1 (met Max Verstappen) en ook in het wielrennen.

Onduidelijk is hoe het na 2024 met de wielerploeg verder moet. “Het staat nergens zwart op wit dat Jumbo er helemaal mee ophoudt, wel dat ze mogelijk de tweede sponsor worden», zegt Van Aert. Maar zorgen? “Het is iets wat zich ver van ons bed afspeelt. Zeker nu, nu we allemaal ons hoofd bij de Ronde van Vlaanderen hebben. En we hebben alle vertrouwen in Richard Plugge (CEO, red), die de ploeg op een hoog niveau draaiende houdt. Wat mezelf betreft: ik heb een lang lopend contract (tot einde 2026, red). Er is geen reden waarom dat niet zou nagekomen worden.”

Volledig scherm © BELGA

Het gaat in het hoofd van Wout van Aert nu helemaal over de Ronde van Vlaanderen, de koers die hij boven alle andere wil winnen. En ook de koers die hij nu al vier keer reed en waarin een tweede plaats (2020) zijn beste resultaat was.

Van Aert: “De Ronde van Vlaanderen is voor mij de grootste koers van het jaar. Ik kijk er enorm naar uit en ik tel af naar zondag. Ik zal niet ontkennen dat de stress toeneemt. Die is er bij iedereen.”

Het vertrouwen is er bij Van Aert. Vorige week won hij de E3 Harelbeke, na een lange sprint tegen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Twee dagen later werd hij tweede in Gent-Wevelgem na zijn ploegmaat Christophe Laporte. Van Aert en Laporte reden samen naar de streep, Van Aert schonk de zege aan de Fransman. “Ik zou een ander gevoel hebben als het afgelopen weekend niet zo goed was geweest. Voor mijn vertrouwen was het goed om te winnen in Harelbeke. Van der Poel en Pogacar waren die dag super sterk en wellicht sterker dan ik. Gelukkig kon ik aanklampen. Het was een goede les, dat ik ook kan winnen als ik niet de sterkste ben.”

KIJK OOK. “Geschiedenis schrijven is voor mij even belangrijk als zelf te winnen”

Het was zijn eerste overwinning van het seizoen. Dat hij een tweede overwinning weg schonk zorgde voor veel kritiek, maar dat zegt Van Aert zich niet aan te trekken. “Wel raar, want vorig jaar reden Laporte en ik naar de overwinning in Harelbeke. Toen heb ik niet gelezen dat Christophe zijn kansen liet liggen voor mij. Dat vond iedereen doodnormaal. Misschien omdat ik een Belg ben. Als het omgekeerde gebeurt in Gent-Wevelgem, wordt het een thema.”

Winnen is bij Jumbo-Visma én in het hoofd van Wout van Aert een zaak van de ploeg. “Natuurlijk wil ik deze koers ooit zelf winnen. Ik probeer altijd uit te leggen hoe zeer ik deze ploeg daarvoor nodig heb. Als ik zondag de gelukkige mag zijn, zal ik alle ploegmaats bedanken omdat iedereen zich helemaal heeft ingezet. Het is een verhaal van geven en nemen. Dat zal ik ook voor hen doen als het nodig is.”

Dylan van Baarle is er niet bij en dat noemt Wout van Aert “een aderlating”. Dat is nog het meest vervelende nieuws van de voorbije dagen. Van Aert zal nu wat harder rekenen op Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck. En hij rekent ook erg op zichzelf.

KIJK OOK. Van Aert: “Afwezigheid Dylan is aderlating voor de ploeg”

Want de vorm die hij in Italië in de Tirreno-Adriatico nog miste, is er nu wel. “Ik recupereer veel beter, ik voel het aan de manier waarop ik rijd. Het zou goed zijn mocht ik in de laatste dagen nog de laatste kleine stap vooruit kunnen zetten.”

Donderdag ging hij met de ploegmaats het parcours verkennen. “Het had net geregend, de kasseien waren nat en op het steilste stuk stonden enkele auto’s stil. Het was een bijzonder zicht dat veel renners van de fiets moesten. Zelf ben ik net boven geraakt. Het was de eerste keer dat ik vreesde dat ik voet aan de grond zou moeten zetten. Als dat iets wil zeggen over de koers zondag, ziet het er goed uit.”

Volledig scherm © BELGA