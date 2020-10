Wout van Aert duikt de gracht in, topfavoriet kan zonder erg verder

Ronde van Vlaanderen Organisa­tie Ronde van Vlaanderen herhaalt oproep: "Blijf alsje­blieft thuis"

15 oktober Flanders Classics, organisator van de Ronde van Vlaanderen die zondag wordt gereden, is ervan overtuigd dat het gaat lukken om de wielerwedstrijd op een veilige manier te laten doorgaan. Dat heeft CEO Tomas Van Den Spiegel gezegd op een persconferentie in Antwerpen. "We hebben allerhande maatregelen genomen om de veiligheid te garanderen, maar het gemakkelijkste is dat de supporters de wedstrijd gewoon thuis op televisie volgen.”