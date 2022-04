Wout van Aert (27) door coronabesmetting niet in Ronde van Vlaanderen, Wuyts: “Kans op Roubaix is fiftyfifty”

Ronde van VlaanderenGéén Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen . De Belgische kampioen is geveld door het coronavirus en moet forfait geven voor de Vlaamse klassieker. Dat maakte hij zelf bekend. Ook zijn deelname aan Parijs-Roubaix (17 april) is hoogst onzeker. Onze analist Michel Wuyts schat die kans op 50 procent.

“Het zijn twee hectische dagen geweest”, aldus Van Aert in een boodschap op Instagram. “Ik kan melden dat ik zondag niet aan de start zal staan van de Ronde van Vlaanderen. Gisterenochtend werd ik met lichte keelpijn wakker. Twee zelftesten wezen al snel uit dat ik positief testte op Covid-19. Nadien kwamen twee PCR-testen met hetzelfde resultaat.”

“Het goede nieuws is dat ik slechts milde symptomen heb. Ik heb enkel wat keelpijn en ben licht verkouden. Dat sterkt mijn hoop dat ik snel zal herstellen, hopelijk zal ik de komende weken weer in actie zijn. Het is mij een raadsel hoe ik deze besmetting heb opgelopen. Ik heb heel veel moeite gedaan om dat te vermijden.”

“Het beestje heeft mij op het slechtst mogelijke moment te pakken", vervolgt de Belgische kampioen. “Nu focus ik mezelf op een volledig herstel, vooraleer ik aan de toekomst denk. Zondag ben ik de grootste fan van mijn ploegmaats tijdens de Hoogmis. Ten slotte wil ik iedereen bedankten voor de ongelofelijke steun de afgelopen dagen. Het deed me heel veel plezier om te lezen dat jullie zo met mij inzitten.”

Dat Van Aert de Ronde van Vlaanderen (en mogelijk Parijs-Roubaix) mist, is een domper van jewelste. Nadat hij in 2020 Milaan-Sanremo al op z’n naam schreef, wilde de Lillenaar dit voorjaar alles op alles zetten om ook in de Ronde en Parijs-Roubaix te scoren - hij liet er zelfs het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville voor schieten. Bovendien leken alle puzzelstukjes in elkaar te vallen: Van Aert verkeerde in bloedvorm én met vooral Benoot en Laporte beschikte hij de voorbije weken over de sterkste ploeg.

“Een domper voor honderdduizenden wielerfans”, noemt Michel Wuyts de besmetting van Van Aert. “Al bij al heeft Jumbo-Visma nog correct en vlug gecommuniceerd. Van Aert had wat last aan de keel, hij heeft dan twee zelftesten en twee PCR-testen gedaan en bleek positief. Ongeveer een kwart van het peloton is geïnfecteerd, met Covid-19 of griep.” Daar is Wout dus één van.

Of hij Parijs-Roubaix binnen twee weken wel kan rijden? “De bondsarts schat de kans op 50 procent”, zegt Wuyts. “Indien het zich doorzet op de longen of in het slechtste geval de hartspier, is zijn voorjaar gedaan. Laten we ervan uitgaan dat het bij lichte verschijnselen blijft, dan is er een kans dat hij Roubaix haalt. Of hij dan ook zal proberen winnen? Dat is een andere zaak.”

Bekijk hieronder de videoboodschap van Van Aert:

