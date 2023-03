“Wout moest zelfs even lossen”: 18-jarige renner beet zich een uur lang vast in het wiel van Van Aert en co

KIJK. 18-jarige renner bijt zich vast in het wiel van Wout van Aert en co

Gaëtan De Groote beleefde gisteren de dag van zijn leven. De eerstejaarsbelofte van het KDM-Pack Cycling-Team verkende samen met Jumbo-Visma het parcours van de Ronde van Vlaanderen. “Ik was aan het trainen en Wout van Aert reed mij voorbij”, aldus een glunderende De Groote. “Hij reed wat te snel, maar gelukkig reden zijn ploeggenoten een beetje trager en daardoor kon ik aansluiten bij hen. Het was tegenwind richting Oudenaarde.”

Hij beet zich meer dan een uur vast in het wiel van de Nederlandse formatie. “Ik heb de hele parcoursverkenning meegereden. Ze reden niet te snel op de beklimmingen. Dat was goed voor mij, want ik ben nog niet in topvorm.” Desondanks stak De Groote zijn grote voorbeeld toch vlot voorbij op de Paterberg. “Wout reed op zijn gemak natuurlijk, maar ik zag dat er veel cameramannen stonden en ik wilde ook eens op de foto.” (lacht)

“Ik had te weinig water en eten meegenomen. Gelukkig waren ze super vriendelijk en gaven ze me twee bidons met water. Wout aanspreken, durfde ik niet. Ik wist toch niet wat te zeggen. Ik had ook weinig tijd, want Ik moest mij terug naar mijn kot haasten. Ik had nog les.”