Wie heeft de grootste troeven om de Ronde te winnen? Inspanningsfysioloog beantwoordt: “Hij moet z’n tegenstanders uitputten en isoleren”

Wielrennen Rudy Pevenage wil terugkeer Muur en Bosberg in Ronde van Vlaanderen bepleiten

Rudy Pevenage wil bij organisator Flanders Classics een pleidooi houden om de Muur en de Bosberg opnieuw in te passen in het parcours van de Ronde van Vlaanderen. De ex-profwielrenner en -ploegleider van onder meer Jan Ullrich bij Telekom/T-Mobile maak zich sterk dat die ingreep niet zoveel moeite kost. “Ik ken het parcours door en door. Volgens mij is slechts een kleine aanpassing nodig om even tot op de Muur en Bosberg te geraken en vervolgens binnen de tien kilometer weer in Brakel te staan.” Pevenage, zelf inwoner van Geraardsbergen, zoekt steun voor zijn oproep en benadrukt dat hij geen commerciële intenties heeft. “Mijn bedoelingen zijn louter sportief. Twee van Vlaanderens meest gerenommeerde hellingen horen gewoon thuis in het traject.” De Muur en de Bosberg waren van 1975 tot en met 2011 vaste prik in de finale van ‘De Ronde’ (die toen nog finishte in Meerbeke). In 2012 werden ze uit het vernieuwde parcours geschrapt. Vijf jaar later doken ze plots terug op, om dan in 2020 weer te verdwijnen.