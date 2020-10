Wat er ook gebeurt in de Ronde, 2020 kan voor Sarah De Bie en Wout van Aert niet meer stuk: “Als hij mijn zwangere buik ziet, begint hij spontaan over ‘de Fons’”

Zachte landing na een turbulente vlucht was het zondagavond voor Wout van Aert, thuis in Herentals. Lang zinderde de frustratie over het koersgedrag van grote rivaal Mathieu van der Poel in Gent-Wevelgem niet na. Met dank aan vrouwlief Sarah. “Ik weet natuurlijk niet wat er exact in zijn hoofd omgaat. Maar de ervaring leert me dat Wout zijn werk niet zo snel mee naar huis neemt. Na de massage en het avondeten met de ploeg in het hotel was de zaak al bekoeld. En ging het op de terugweg in de auto over totaal andere thema’s. (lacht) Als hij mijn zwangere buik ziet, begint hij spontaan over ‘de Fons’, zoals we de baby voorlopig noemen (zo zal hij voor alle duidelijkheid niet heten, red.). En laat hij de dingen volledig los. Ik begin er dan zelf ook niet meer over.”