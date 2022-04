Waar zie ik de renners het best? Hoe geraak ik aan het parcours? Alle praktische info over de Ronde van Vlaanderen

Juicht ende jubelt, want na twee treurige jaren is de Ronde van Vlaanderen helemaal terug. Zonder mondmaskers. Met volk. Véél volk - daar twijfelt niemand aan. Net als bij vorige edities wordt een miljoen supporters verwacht. Maar waar kan u als supporter de renners het best zien? En hoe geraakt u daar? Wij geven het complete overzicht.

De start

Voor de zesde keer op rij vertrekt het peloton zondag vanuit Antwerpen. Volgend jaar is het opnieuw in Brugge te doen: vanaf dan lossen beide steden elkaar af als startplaats. Vanaf 8.15 uur worden de deelnemende renners met de nodige ambiance voorgesteld op de Grote Markt. Om 10 uur weerklinkt “Heeren, vertrekt!” en een geweerschot ter hoogte van het Steenplein. Toeschouwers kunnen vrij en zonder mondmasker rondlopen. De enige beperking is dat de teamzone nog afgescheiden is. Een bidon of koerspetje versieren aan een rennersbus zit er dus niet in.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Meer info over de bereikbaarheid van Antwerpen vindt u hier.

Het parcours

Haal uw koerspetje maar van onder het stof en smeer uw stembanden, want in tegenstelling tot vorig jaar is er wel overal op het parcours publiek toegelaten. De heuvels zijn dus niet meer afgesloten. Het zwaartepunt ligt zoals steeds op de Oude Kwaremont en de Paterberg. Op de Oude Kwaremont kunt u de renners het vaakst zien: één keer wanneer ze de Vlaamse Ardennen binnenrijden, rond 13.33 uur, en twee keer in de finale, rond 15.29 uur en 16.23 uur. Doorkomsten op de Paterberg zijn voorzien om 15.34 uur en 16.28 uur. Info over de bereikbaarheid van het epicentrum van de koers vindt u hieronder bij het onderdeel over de aankomst.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De aankomst

Voor het elfde jaar op rij komen de renners aan in de Minderbroedersstraat in Oudenaarde. Deze week maakte de organisatie van de Ronde bekend dat dat nog zeker tot en met 2028 het geval is. Stad Oudenaarde telt daar jaarlijks zo’n 400.000 euro voor neer. De aankomst van de mannen wordt zondag om 16.45 uur verwacht. Om 13.10 uur rijden ze al eens over de Markt.

Oudenaarde is ook het decor voor de vrouwenwedstrijd. Om 11.50 uur worden de dames voorgesteld op de Markt. Om 13.25 uur vertrekken ze er en omstreeks 17.45 uur komen ze aan.

Net als in Antwerpen mogen supporters er vrij bewegen, behalve aan de rennersbussen, die zullen worden afgeschermd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De dichtstbijzijnde autoparkeerplaatsen bevinden zich in industriezone de Meersbloem - ’t Spei, de straten in het centrum en de NMBS-parking aan de achterkant van het station. Ook in industriezone De Bruwaan is er parking beschikbaar. Meer info over de bereikbaarheid van Oudenaarde vindt u hier.

Fanzones en een Ronde-festival

Voor het eerst organiseert Flanders Classics een minifestival vlak bij de aankomstlijn. ‘Démarrage’ heeft behalve veel eten en drank ook vijf dj’s op het menu staan. Ideaal voor wie niet iedere seconde van de koers hoeft te zien, maar wel graag een danske placeert.

Daarnaast zijn er ook vier fanzones met eet- en drankkramen voorzien. De fanzones bevinden zich aan de Koppenberg, de Oude Kwaremont, de Paterberg en in Oudenaarde. Ze zijn geopend van 10 tot 19 uur. Enkel de fanzone in Oudenaarde opent pas om 13 uur de deuren.

Volledig scherm De Antwerpse Grote Markt loopt zondag ongetwijfeld vol om de voorstelling van de renners te zien. © Benoit De Freine

Politie werkt ‘afsnijders’ tegen

Ze is steeds moeilijker te beoefenen: de edele kunst om de renners zo vaak mogelijk te zien. Zondag zal het spurtje van wielerliefhebbers richting hun auto vaker dan anders tevergeefs zijn. De federale politie heeft namelijk aangekondigd dat er in de regio rond Oudenaarde extra snelheids- en alcoholcontroles zullen plaatsvinden, onder meer met de bedoeling om zogenaamde ‘afsnijders’ op andere gedachten te brengen.

Volledig scherm Na drie jaar zal er zondag eindelijk weer volk toegelaten zijn op de Oude Kwaremont, zoals in 2019 het geval was. © Photo News

Toeristenkoers op zaterdag

Twee jaar geleden kon de Ronde voor wielertoeristen niet plaatsvinden, vorig jaar gebeurde het in de herfst. Dit jaar mogen toeristen eindelijk weer daags voor de profs hun stalen ros bestijgen. Met zo’n 16.000 zullen ze zich tussen zeven uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds het snot voor de ogen stampen in de Mariaborrestraat en op de Kanarieberg. Opmerkelijk is dat ‘We Ride Flanders’ - zoals de editie voor wielertoeristen heet - enkele dagen voor aanvang nog zo’n honderd vrije plaatsen had, terwijl het andere jaren drummen is om aan een volgnummer te geraken. Volgens de organisatie omdat het voor sommigen “te lastig is om nu zo’n zwaar parcours af te leggen”. Al zit de stevige inschrijvingsprijs van 90 euro voor de volledige 275 kilometer er misschien ook voor iets tussen.

Volledig scherm Wielertoeristen effenen het pad voor de profs. Destijds, in 2011, nog met aankomst in Meerbeke. © BELGA

De Ronde vanuit uw zetel

Wie de 106de Ronde van Vlaanderen vanuit de zetel wil volgen, kan al vanaf 9.15 uur terecht op Eén voor een voorbeschouwing en liveverslaggeving. Canvas zendt vanaf 15 uur de vrouwenkoers uit. Ook op HLN.be en in ‘VTM Nieuws’ hoeft u de hele dag niets van de Ronde te missen. Birgit Herteleer brengt verslag uit vanop het parcours, Stijn Vlaeminck van aan de aankomst. Bovendien beantwoordt Michel Wuyts vanaf 13.30 uur al uw vragen over Vlaanderens Mooiste. Na de aankomst komt hij ook meteen met een analyse.