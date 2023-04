Van spanning naar euforie en tranen in volgwagen Pogacar: “Je laat Van der Poel al achter je!”

Mathieu van der Poel zondag met Pa­rijs-Rou­baix in het achter­hoofd: “De piek mag iets langer duren”

Wie stopt een Nederlandse wervelwind? 2020: eerste. 2021: tweede. 2022: eerste. Mathieu van der Poel en de Ronde van Vlaanderen, dat klikt. Als het van hem afhangt, komt daar zondag een derde eindzege bij. Al koerst de klasbak dit jaar toch iets meer met Parijs-Roubaix in het achterhoofd. “Ik heb in het verleden al gemerkt dat ik daar meestal net iets minder was dan in de Ronde. Dat wilde ik dit jaar vermijden." De tegenstand is - nog maar eens - gewaarschuwd.