Van een machtsexplosie gesproken: Pogacar rolt alles en iedereen op tijdens tweede passage over Oude Kwaremont

Ronde van Vlaanderen Niki Terpstra herbeleeft op Hotondmo­len triomf in Ronde van Vlaanderen: “Tijdens een friet­je-mayo met mijn vrouw besefte ik pas wat er gebeurd was”

Tijdens het wielervoorjaar blikt HLN.be bij elke wedstrijd terug én vooruit met een ex-winnaar van de koers. Vandaag: Niki Terpstra (37), die vier jaar geleden in de Ronde van Vlaanderen zijn grootste triomf boekte. Wij trokken met hem naar de Hotondmolen óp de Hotondberg, de heuvel die in 2018 een belangrijke rol speelde in Terpstra’s zege. Vandaag rijdt de Nederlander als helper door het voorjaar: “Ik heb mijn ambities bijgesteld. Nu heb ik meer lol in de wedstrijd.”

31 maart