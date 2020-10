Van der Poel wint titanenduel tegen Van Aert na Ronde van Vlaanderen om duimen en vingers bij af te likken!

Ronde van VlaanderenMathieu van der Poel (25) heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De Nederlandse kampioen was na een titanenduel de betere van Wout van Aert in de sprint. Medefavoriet Julian Alaphilippe viel uit na een aanrijding met de jurymotor. Alexander Kristoff mocht als derde mee op het podium.

Geen publiek bij de start op de Scheldekaaien in Antwerpen. Geen massa fans op de Oude Kwaremont en ook op alle andere hellingen bleef het stil. Dat de oktobereditie van de Ronde van Vlaanderen door de coronapandemie ‘een specialleke’ zou worden stond op voorhand vast. Kwart voor tien klonk het startschot. Heeren vertrekt!

Een kopgroep van zes kleurde het eerste koersgedeelte. Met Fabio Van den Bossche schoof de jongste van het pak mee in de ontsnapping. Ook Van Hoecke en Peyskens waren present. Verder een rustige aanloop naar de heuvelzone in het peloton. Al was er op weg naar de Vlaamse Ardennen wel ook een festival aan lekke banden.

Tussen het gehakketak door plots een val van Wout van Aert. De winnaar van Milaan-Sanremo kon zonder brokken verder. Daarna kwam de eerste versnelling van betekenis op naam van Yves Lampaert. Op de Wolvenberg probeerden er nog enkelen mee te springen, maar een tussentijdse ontsnapping zat er niet in.

Het bleef een gesloten bedoening tot we de Koppenberg en de Steenbeekdries zouden aansnijden. Daar reed een opvallende Julian Alaphilippe de kasseistenen uit de grond. De Fransman liet de meesten om hun moeder roepen, enkel Van der Poel kon het wiel houden. Van Küng, Pedersen of Andersen geen sprake meer.

En Van Aert? Die kwam met een sterk nummer op de Taaienberg aansluiten, de drie gedoodverfde topfavorieten samen voorop. De Ronde van Vlaanderen kreeg zo een finale om van te likkebaarden. Bettiol lichtte z’n kont nog even om het gat te dichten, maar de titelverdediger slaagde er niet meer in om vooraan te komen.

Met Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert ging het in ijltempo naar Ronse voor de absolute finale, maar dan plots een omwenteling van jewelste op een strook waar je het nooit verwacht. Alaphilippe liet z’n aandacht lopen en knalde blind op een jurymotor. De Fransman bleef kermend op het beton liggen. Exit voor de wereldkampioen.

En dus kreeg de Ronde van Vlaanderen 2020 een titanenduel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. In tegenstelling tot vorige week in Gent-Wevelgem werkten de twee nu wel als een geoliede machine samen. Naesen spartelde nog tegen, maar dat was al op een dikke minuut van het kopduo.

Zou Van der Poel het opnemen tegen Van Aert in de sprint of zou er nog een versnelling komen op de Oude Kwaremont of de Paterberg? De twee leken elkaar niet te kunnen lossen en kozen er samen voor om naar de Minderbroedersstraat te koersen. Daar zou een sprint om de zege beslissen.

In de slotkilometer werd het spel gespeeld. Van der Poel wachtte met een miniverzetje om de sprint vanop kop te lanceren. Een surplassende Van Aert bleef geduldig aan het wiel. Op 200 meter van de streep dan toch de spurt. Van Aert naast Van der Poel, maar er niet meer over.

34 jaar na vader Adrie ging de zege met een half wiel naar Mathieu van der Poel. De Nederlander slaakte een oerkreet in de armen van vriendin Roxanne. Alexander Kristoff won de sprint om de derde plaats. De 7de keer top vijf voor de Noor in acht jaar tijd.

