Van Avermaet zal zondag dan toch niet aan start van Ronde van Vlaanderen staan: “Een keuze van het verstand, niet van het hart”

Vader Stig Broeckx nog elke dag verwonderd van zijn vechtlust: "Dan sta je daar tranen van geluk te janken”

5 april Voor het eerst in de geschiedenis wordt er zondag in de Ronde van Vlaanderen een 'koers in de koers' gereden, als eerbetoon aan gewezen renner Stig Broeckx (28). Die geeft, sinds hij bijna drie jaar geleden crashte en veroordeeld was tot een vegetatief bestaan, iedereen het nakijken met zijn tomeloze revalidatie. "Ik sta nog elke dag verwonderd om zijn vechtlust", aldus Stigs vader Peter. "Stig rijdt hier op het erf al met de auto rond én hij zit sinds kort ook terug op een koersfiets."