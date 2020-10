Van Avermaet rijdt op training snelste beklimming van Kwaremont ooit, maar start toch niet: “Dat het maar snel zondagavond is”

Ronde van Vlaanderen Muur van Geraards­ber­gen blijft in parcours Ronde van Vlaanderen

6 februari De Ronde van Vlaanderen 2020 vindt op 5 april op een haast ongewijzigd parcours tussen Antwerpen en Oudenaarde plaats. Met de Muur van Geraardsbergen dus, met een klassieke aanloop via Tenbosse, nadat daar eind vorig jaar nog even twijfel over was. De finale kent slechts één wijziging.