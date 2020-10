Van Aert: “Met Mathieu in de finale? Dat mag zeker voor mij”

“De wekker ging bijzonder vroeg - het was even schrikken. Maar dat is een teken dat ik goed geslapen heb”, vertelt Wout van Aert voor de start van Vlaanderens Mooiste. “Het is energieverspilling om een perfect plan uit te stippelen. We moeten attent zijn en vooral ploegen als Elegant-Quick.Step en Trek-Segafredo in de gaten houden. Hopelijk kan ik mijn eigen duivels ontbinden in de diepe finale. Met Mathieu in de finale? Dat mag voor mij zeker. Er zal een grote schifting zijn richting de finish.”