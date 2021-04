Van Aert compleet uitgeteld na aankomst, vrouw Sarah en zoontje Georges komen hem steunen: “Denk dat ik het bij mezelf moet zoeken’”

Ronde van VlaanderenEn of hij énorm diep ging, Wout van Aert (26). Dat tonen de beelden van nét na de aankomst (zie onderaan). De kopman van Jumbo-Visma moest stevig uitpuffen nadat hij naar de zesde plek was gesprint. Z’n vrouw Sarah De Bie en zoontje Georges kwamen hem een schouderklopje geven. “Er zat gewoon niet meer in.”

Op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont versnelde Mathieu van der Poel. Toen ging het nét te snel voor Van Aert, die niet meer terug kon keren. Uiteindelijk werd hij dus zesde. “De finale was even zwaar als altijd. Maar als er een paar beter zijn, is het afzien”, reageerde Van Aert voor onze microfoon. “Wanneer ik doorhad dat er enkelen beter waren? Al snel eigenlijk, op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont. De laatste lus was er te veel aan. Uiteindelijk moet ik het bij mezelf zoeken. De benen waren niet top. Natuurlijk ook niet slecht, want anders word je niet zesde. Er zat gewoon niet meer in.”

‘t Leek even een heruitgave van vorig jaar, met Asgreen in de plek van Alaphilippe. “Dat was een goede situatie, want we waren verlost van het wiel van Deceuninck-Quick.Step. Zo konden we man tegen man vechten. Maar dan moet je goed genoeg zijn, en dat was niet het geval.”

Nu zal Van Aert even rusten. “En dan probeer ik met de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race nog twee mooie wedstrijden af te werken. En wat ik van de winnaar vind? Asgreen is een fantastische coureur. Chapeau. Ik had al snel in de gaten dat Asgreen en Van der Poel de besten in koers waren. Mooi om te zien dat ze met twee naar de finish trokken. Na zo’n zware koers is het altijd een speciale sprint. Dat Mathieu daarin verliest, kan de beste overkomen.”

VIDEO. Van Aert was compleet uitgeteld na de aankomst:

