Uw gids voor de Ronde van Vlaanderen: hoe ziet het parcours eruit? Welke helling biedt wat? En wie legt ‘Grote Drie’ het vuur aan de schenen?

Pasen, Kerstmis en Nieuwjaar in één. Zondag is er dan eindelijk de langverwachte apotheose van de heilige wielerweek: de Ronde van Vlaanderen. Wie doet de ‘Grote Drie’ wat? Wie worden de opvolgers van Mathieu van der Poel en Lotte Kopecky? En waar sta je het best om deze wielerweelde mee te maken? Alle antwoorden op deze vragen vind je hier.

Met 6 kasseistroken en 19 hellingen is Vlaanderens Mooiste goed voorzien. Maar waar breekt de koers nu echt los? Waar kan je de favorieten het verschil zien maken en de koers vanop de eerste rij beleven? Een overzicht van de trekpleisters van de Ronde van Vlaanderen.

Kwaremont en Paterberg: het gouden duo

De Kwaremont staat ieder jaar garant voor spektakel. De grootste reden waarom het daar ieder jaar krioelt van het volk. Tijdens de Ronde van Vlaanderen temmen de renners de Kwaremont maar liefst drie keer. Het is meteen ook de plaats waar het publiek de renners het vaakst kan zien. Na 136 kilometer rijden de renners de helling voor de eerste keer op, dan nog als aperitiefje. De Ronde is dan net over de helft, dus veel vuurwerk zal het nog niet opleveren. Voor de renners is het vooral aftasten en een kwestie van vooraan te zitten. Voor het publiek is het de kans om het peloton de eerste keer in volle actie te zien.

De tweede keer kan het wel raak zijn. En dat was de laatste keren ook vaak het geval. Denk maar aan de demarrage van Pogacar vorig jaar, de counter van Van der Poel een jaar eerder of Gilbert in een verder verleden. Na de tweede passage over de Kwaremont volgt ook de eerste keer de beklimming van de Paterberg, het gouden duo van de Ronde. Op zo’n zestig kilometer en zo’n twintig kilometer van de meet rijden de renners nog eens over het duo Kwaremont-Paterberg. Een ideaal moment om de finale in te luiden of in een definitieve plooi te leggen.

Passages Kwaremont-Paterberg • Kwaremont (na 136,8 km)

• Kwaremont (na 218,8 km)

• Paterberg (na 222,3 km)

• Kwaremont (na 256,7 km)

• Paterberg (na 260,1 km)

Volledig scherm © BELGA

Koppenberg: opnieuw in het rood

Enkele kilometers na de eerste beklimming van de Paterberg ligt de Koppenberg al om de loer. Tijdens Allerheiligen een vaste afspraak op de veldritkalender, tijdens de Ronde van Vlaanderen opnieuw een belangrijke schifting. De Koppenberg moet namelijk niet onderdoen voor het duo Kwaremont-Paterberg. De kasseien op de Koppenberg liggen er nog slechter bij en de klim is nog steiler, met een maximum van maar liefst 22%.

Wie nog aan het uithijgen is van de vorige hellingen moet enkele kilometers later alweer vol in het rood gaan. Een kans voor de favorieten om uit te pakken of voor de dark horses een ideale gelegenheid om weg te sluipen. Tussen de Koppenberg en de Taaienberg ligt er namelijk een stuk van een kleine 10 kilometer waar de favorieten al eens naar elkaar durven te kijken.

Passages Koppenberg • Koppenberg (na 228,8 km)

Taaienberg en Hotond: de kuitenbijters

Mocht het op de andere beklimmingen te druk worden, is de Taaienberg ook een prima optie voor wat wielerspektakel. Met nog 37 kilometer te gaan, bevindt deze berg zich in volle finale. Voorafgaand aan deze helling liggen de Mariaborrestraat en de Steenbeekdries. Het trio van hellingen en kasseistroken dat zichzelf binnen de zes kilometer opvolgt, vormen echte kuitenbijters.

Hetzelfde geldt voor de Hotond, tien kilometer later. Het loopt daar nooit steil omhoog, maar met nog minder dan 30 kilometer tot aan de finish kan het een breekpunt zijn voor sommigen.

Passage Taaienberg - Hotond • Taaienberg (na 236,6 km)

• Hotond (na 246,9 km)

Volledig scherm © FlandersClassics

Minderbroedersstraat: solo-aankomst of koninklijke sprint

De prijzen worden uitgedeeld aan de meet, dus moet ook de slotkilometer vernoemd worden. Wie niet is kunnen wegrijden op een van de hellingen moet het na een uitputtende 273 kilometer nog kunnen uitvechten op de meet.

De laatste jaren beloofde die laatste kilometer steeds weer spektakel, telkens met Van der Poel in de hoofdrol. In 2020 tegen Van Aert, in 2021 tegen Asgreen en in 2022 tegen Van Baarle, Madouas en Pogacar. Twee van de drie keer was het raak voor Van der Poel. Reden genoeg om na een beklimming ook nog naar Oudenaarde te trekken om de sprint mee te pikken.

Volledig scherm Van der Poel en Van Aert sprintten in 2020 voor de overwinning in de Ronde van Vlaanderen. © Photo News

Hoog bezoek in Vlaanderen vorig jaar. De tweevoudige Tour-winnaar bracht voor het eerst een bezoekje aan de Vlaamse hellingen en kasseien. En het was meteen menens. Op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont dropte Pogacar voor het eerst een bommetje door de stenen uit de grond te rijden. In de aanloop naar de Koppenberg slopen Wright en Van Baarle weg om de volgende aanval van de Sloveen te ontglippen.

Maar op de Kwaremont was het weer prijs. Pogacar ontbond opnieuw zijn duivels en slechts twee man kon volgen: Van der Poel en Madouas. Met vijf reden ze naar de laatste keer Kwaremont en daar vond Pogacar opnieuw zijn ideale speeltuin. Hij klom gezwind omhoog, terwijl de andere vier zich langzaam begonnen afvragen hoelang de koers nog zou duren. Van der Poel kon zich met alle wil van de wereld nog in het wiel van de Sloveen nestelen en zo reden ze met twee naar Oudenaarde.

Wat zou uitdraaien op een sprint à deux, werd uiteindelijk een sprint met vier. Van Baarle en Madouas konden uit de achtergrond nog terugkeren. Van der Poel - de killer die hij is - won na een prangende sprint zijn tweede Ronde van Vlaanderen. Pogacar sloeg zijn stuur bijna kapot nadat hij zich realiseerde dat hij zich had laten ringeloren en naast het podium viel.

Volledig scherm © Photo News

De Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen leverde na Grace Verbeke een nieuwe Belgische winnares op. Lotte Kopecky klopte Annemiek Van Vleuten op de meet en schreef zo een verlengstuk aan haar geweldige wielerjaar.

Van Vleuten reed op elke helling stevig door, maar Kopecky beet zich vast in haar wiel. In de finale bleven enkel nog Reusser, Niewiadoma, Van den Broek-Blaak en Kopecky over. Haar ploeggenote Van den Broek-Blaak deed nog een laatste aanvalspoging, maar Van Vleuten dichtte de kloof, met onze landgenote in haar wiel. Met drie reden ze naar de Minderbroedersstraat, waar Van den Broek-Blaak zich een ideale ploeggenote toonde en de sprint aantrok voor Kopecky, die het perfect afmaakte.

Volledig scherm © Photo News

Je moet er geen doekjes om winden. De ‘Grote Drie’ zijn torenhoog favoriet om deze Ronde van Vlaanderen te winnen. Elk begonnen ze hun voorjaar op een andere manier, maar elk hebben ze al een stevige overwinning binnen. Tadej Pogacar begon er in februari al aan met onder andere de Ruta del Sol te winnen en hij trok zijn zegetocht door naar Parijs-Nice. Ook die rittenkoers won hij met overschot. Mathieu van der Poel startte ietwat twijfelachtig aan zijn voorjaar, maar pakte uit met een kabinetsstukje in Milaan-Sanremo. Wout van Aert moest wat langer op zijn zegehonger blijven zitten, maar won in de week voor de Ronde de E3 Saxo Classic en reed samen met zijn ploeggenoot Laporte over de streep in Gent-Wevelgem.

Volledig scherm © Photo News

Zonder pech lijkt het podium dus weg, maar wie zijn de outsiders die daar een stokje voor moeten steken? Ook daar moeten we kijken naar de ploegen van de drie heren. Van Hooydonck verkeert in bloedvorm, maar ook Benoot en Laporte hebben meer dan volume genoeg om de hellingen aan te kunnen. In het kamp Van der Poel liet Kragh Andersen zich ook al een paar keer gelden en UAE Team Emirates heeft met Wellens een toptransfer in hun rangen. Daarnaast is het toch ook uitkijken naar wat Vanmarcke, Küng, Pidcock, Vermeersch, Alaphilippe, Mohoric en Stuyven voor de dag kunnen leggen.

Laatste 10 winnaars 2013: Fabian Cancellara (Zwi)

2014: Fabian Cancellara (Zwi)

2015: Alexander Kristoff (Noo)

2016: Peter Sagan (Slo)

2017: Philippe Gilbert (Bel)

2018: Niki Terpstra (Ned)

2019: Alberto Bettiol (Ita)

2020: Mathieu van der Poel (Ned)

2021: Kasper Asgreen (Den)

2022: Mathieu van der Poel (Ned)

Bij de vrouwen is de winnares van vorig jaar ook de topfavoriet van dit jaar. Want wie doet SD Worx wat dit voorjaar? Lotte Kopecky start als kopvrouw in het sterrenteam. Maar ook Vollering, Wiebes en Reusser staan aan de start en kunnen de wedstrijd zelf winnen. Kwestie van goede afspraken maken, dus.

Het zal opnieuw Van Vleuten moeten zijn die het de vrouwen van SD Worx moeilijk moet maken. De wereldkampioene had een iets mindere start van het voorjaar in vergelijking met vorig jaar, maar haar doelen liggen ook ergens anders. Na een hele periode op hoogtestage te hebben gezeten, staat de winnares van 2021 met ambitie aan de start van Vlaanderens Mooiste.

Volledig scherm © Getty Images

Ook Vos moet er weer klaar voor zijn na een ingreep aan de bekkenslagader eerder dit seizoen. Trek-Segafredo heeft dan weer een sterk blok aan de start met onder anderen Brand, Balsamo en Longo Borghini. Zij kunnen hun collectieve sterkte uitspelen tegen het blok van SD Worx en zo hun kans wagen.

Verder kunnen ook Niewiadoma, Bossuyt, Bastianelli, Uttrup Ludwig, Brown, Georgi en Moolman een rol van betekenis spelen.

Laatste 10 winnaressen 2013: Marianne Vos (Ned)

2014: Ellen van Dijk (Ned)

2015: Elisa Longo Borghini (Ned)

2016: Elizabeth Armitstead (Gbr)

2017: Coryn Rivera (Usa)

2018: Anna van der Breggen (Ned)

2019: Marta Bastianelli (Ita)

2020: Chantal van den Broek-Blaak (Ned)

2021: Annemiek van Vleuten (Ned)

2022: Lotte Kopecky (Bel)