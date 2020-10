Tiesj Benoot sluit weer aan en is ambitieus: “Hoop op lange, lastige finale”

Ronde van VlaanderenEén week nadat hij door het contact met de op Covid-19 positief geteste Jan Bakelants in de studio van Extra Time Koers door zijn team Sunweb aan de kant werd gehouden voor Gent-Wevelgem, is Tiesj Benoot ‘back in business’.

“Vorige zaterdag was mentaal de moeilijkste dag”, vertelt Benoot. “Daarna heb ik snel de knop kunnen omdraaien. Ik heb zondag en maandag lang en hard getraind, ben nog eens over het parcours van de Ronde gereden. Alleen. Ik keek naar Gent-Wevelgem op tv. (grijnst) Schoon om te zien, maar ik had er liever zélf tussengefietst. Zeker omdat het één van de lastigste finales in jaren was. Zonde.”

Of een test door de ploeg zelf daar geen mouw had kunnen aan passen? “Ja, maar een negatief resultaat wil eigenlijk niets zeggen. Je kunt niet ziek zijn en tóch binnen de 48 uur besmettelijk geraken. Het was aan onze ploegdokter om een inschatting te maken. Die beschouwde het als een ‘positief contact’. Je kan daarover discussiëren, maar conform het protocol van de UCI en de WorldTourteams nam de de ploeg de enige juiste beslissing. Ik had Sunweb de toelating gevraagd om naar Extra Time Koers te gaan en die ook gekregen. Achteraf gezien had ik het beter niet gedaan. Soit, het is gebeurd en ik kan er niets meer aan veranderen.”

Fysiek zou het missen van Gent-Wevelgem geen invloed mogen hebben in de Ronde, denkt Benoot. “Ik voel me klaar. Je hebt Van Aert en Van der Poel. Daaronder vormt zich een ruime groep van 15, 20 renners die kans maken. Daar reken ik mezelf bij. De vorm van de dag wordt zeer bepalend. Weinig renners die met Wout en Mathieu naar de laatste Paterberg zullen willen rijden, denk ik. Ik hoop dus op een lange, lastige finale. Dat speelt in mijn voordeel. Mijn topfavoriet? Bettiol. Hoe sterk was die in Gent-Wevelgem, zeg.”

