Tadej Pogacar treedt opnieuw uit comfortzone: “Noem mij alsjeblieft geen favoriet”

Ronde van VlaanderenLance Armstrong in 2005 en Eddy Merckx in 1975. De laatste twee uittredende Tour-winnaars aan de start van de Ronde van Vlaanderen . Armstrong werd 28ste, Merckx won. Wat kan hun opvolger Tadej Pogacar? “Ik wil graag winnen, maar noem mij alsjeblieft geen favoriet.”

In wintersportland Slovenië zijn ze wel wat sneeuw gewend, maar het was toch verschieten voor Tadej Pogacar toen hij vrijdagvoormiddag in een besneeuwd landschap een eerste date had met de Ronde van Vlaanderen. “Zo’n koud weer hoeft het zondag voor mij niet te zijn.”

De renners van Team UAE reden zo’n tachtig kilometer over het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Slechts drie bereikten op de fiets de ploegbus: Matteo Trentin, Tadej Pogacar en de Noor Vegard Stake Laengen. “Voor Vegard zijn dit zomerse temperaturen”, grapt persverantwoordelijke Luke Maguire.

Volledig scherm Tadej Pogacar. © BELGA

Zonder handschoenen

Ook Pogacar ontsnapte niet aan de 1-april-grappen van zijn ploegmaats. “Onderweg zag ik dat Matteo zonder handschoenen reed. Toen ik hem half klappertandend vroeg waarom hij dat deed, adviseerde hij mij hetzelfde te doen, want dan zou ik minder kou lijden. Ik heb zijn raad gevolgd, maar het heeft niet geholpen.” Goed gesjost.

Pogacar heeft weinig affiniteit met de Ronde van Vlaanderen. De eerste keer dat ik van de koers hoorde, was ik al een rennertje. Op de Sloveense tv zenden ze enkel de Tour de France uit. De Ronde van Vlaanderen is een koers die nog maar weinigen al hebben gezien. Laat staan dat ze weten waarvoor de heilige week in Vlaanderen staat.”

De Tourwinnaar reed de Ronde van Vlaanderen voor beloften in 2018. De Oude Kwaremont en Paterberg heeft hij dus al eens opgereden in wedstrijd. “Veel weet ik daar niet meer van. Oh jawel, ik had krampen en was blij dat ik in de eerste achtervolgende groep kon finishen. Het was ook warm die dag. Dus veel gelijkenissen zijn er niet.”

Volledig scherm Pogacar. © Photo News

Eerste keer Koppenberg

De heuvelzone van toen kent in de Ronde van Vlaanderen een totaal andere volgorde. De Koppenberg zat zelfs niet in het parcours. “Het was goed om de hellingen eens te hebben opgereden. Ik heb nu een goede impressie van hoe steil de kasseihellingen zijn, alleen kan ik niet inschatten of ik er zondag nog iets van de volgorde zal herinneren. Het belangrijkste wordt de positionering.”

Merckxiaans talent of niet. Ook Pogacar beseft sinds de Ronde van Vlaanderen dat koersen in Vlaanderen nog een andere dimensie betreedt dan in Italië of Wallonië. “Het is constant nerveus en vechten voor de positie. Je moet ook constant alert zijn, want de wedstrijd kan op elk moment in een definitieve plooi gelegd worden. Zo zat ik woensdag te ver geplaatst, toen INEOS-Grenadiers er aan begon. Een fout, die ik nooit meer wil maken.”

Vraag is of hij zonder die fout kan meedoen voor de zege. “Graag, maar je moet mij zeker niet te veel sterren geven in de voorbeschouwing. Koersen op deze wegen ligt buiten mijn comfort zone. Mijn enige voordeel is dat het een zware koers wordt. Hoe zwaarder, hoe liever, maar dan wel iets warmer.”

Volledig scherm Pogacar. © Photo News