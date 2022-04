Tadej Pogacar is oersterk, maar laat zich in sprint ringeloren na zenuwslopend potje poker: “Was kwaad op mezelf”

Ronde van VlaanderenDe beste man in koers wint de Ronde van Vlaanderen niet altijd. Debutant Tadej Pogacar reed 272 kilometer de perfecte wedstrijd, maar liet zich ringeloren in de laatste vijfhonderd meter. Vierde. “Ik ben gefrustreerd omdat ik het in de sprint heb verprutst.”

Waarom dat wegwerpgebaar, Tadej?

“Omdat ze het gat nog dicht reden. Fuck!”

Aldus de eerste reactie van Tadej Pogacar na zijn eerste Ronde van Vlaanderen.

De Sloveen eindigde vierde en doet even goed als Mathieu van der Poel in diens debuuteditie. Van der Poel was in 2019 ook de beste man in koers, maar viel toen naast het podium omdat hij onderweg positionerings-fouten maakte. Die positionerings-foutjes fout maakte Pogacar niet, dat had hij woensdag in Dwars door Vlaanderen al gedaan.

Quote Dat wegwerpge­baar was niet naar Van Baarle gericht. Ik was boos op mezelf omdat ik het heb verprutst. Tadej Pogacar

Pogacar beging een fout in de laatste vijfhonderd meter. Hij en Van der Poel zouden sprinten in de zege, maar deden zodanig veel aan surplacen dat Van Baarle en Madouas uit de achtergrond konden terugkeren. Pogacar raakte ingesloten door Van Baarle en kon zijn sprint niet rijden.

Enter wegwerpgebaar. Ploegleider Fabio Baldato was in eerste instantie nog zinnens om naar de jury te stappen en een klacht in te dienen, maar bij nader inzien deden Van Baarle niks verkeerd. “Dat gebaar was niet naar hem gericht. Ik was gefrustreerd op mezelf omdat ik het in de laatste honderd meters heb verprutst”, aldus Pogacar.

Volledig scherm Pogacar reed gefrustreerd over de streep. © Eurosport/VTM

Pogacar speelde hoog spel in de finale. Dat siert hem, maar hij speelde zo wel in de kaarten van Van der Poel. Hij liet de snelheid zakken, precies wat MVDP graag heeft, gezien zijn snelle eerste meters. Toen Van der Poel op 220 meter sprint inzette op 220, meter van de streep, trok hij op van 33 naar 58 km/u. In de laatste twaalf seconden trapte hij gemiddeld 1216 watt. Zelfs als hij niet was ingesloten, zou Pogacar niet hebben gewonnen. Wout van Aert maakte dezelfde ‘fout’ in 2020.

Zonder wattagemeter

Vanuit de volgwagen hadden ze Pogacar kunnen verwittigen, maar dat gebeurde niet. “In de auto was ons beeld vijftien seconden achter op de werkelijkheid. In de slotkilometer zei ik tegen Tadej dat hij het zelf moest redden, want mijn info zou altijd te laat komen en enkel voor verwarring zorgen”, aldus Baldato.

In de koers was Baldato wel belangrijk. “Ik viel na vijftien kilometer en speelde mijn wattage-meter kwijt”, zegt Pogacar. “Ik moest rekenen op wat Fabio door de oortjes tegen mij zei. Een leuke ervaring. Al was het gewoon full gas wanneer de koers ontplofte”, aldus Pogacar.

Gemakkelijk gezegd, als je zelf de koers laat ontploffen. “Tadej heeft drie keer de koers in de beslissende plooi gelegd. Op de tweede keer Oude Kwaremont, op de Koppenberg en op de derde keer Oude Kwaremont”, legt CEO Mauro Gianetti piekfijn uit. In de ideale wereld volgde er nog een vierde plooi, waarin hij Van der Poel zou lossen op de laatste keer Paterberg, maar dat gebeurde niet. “Het was rugwind. Ik gaf alles wat ik had, maar ik kreeg Mathieu niet los... Ach, ik kom zeker nog eens terug”, aldus Pogacar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vandaag naar Arenberg

Zijn kasseihonger is niet gestild. De volgende wedstrijd van Pogacar is de Waalse Pijl, gevolgd door Luik, maar vandaag verkent hij in Noord-Frankrijk de finale van de vijfde Tourrit. Op 6 juli staat er tussen Rijsel en Arenberg een rit geprogrammeerd die elf kasseistroken bevat. Na zijn eerste fijne kennismaking met de Vlaamse kasseien, wil Pogacar ook het Franse porfier van naderbij bekijken.

De val van Pogacar in de beginfase van de koers:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wuyts: “Pogacar heeft een fout gemaakt tijdens de tweede beklimming van de Oude Kwaremont”

Lees ook: